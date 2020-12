Venezia-Spal 0-0 | Grande parata di Thiam su tiro da fuori di Mazzocchi (Di sabato 19 dicembre 2020) Venezia e Spal in campo al Penzo. Nella 13a giornata di Serie B, arancioneroverdi e biancocelesti cercano punti per alimentare le speranze di promozione. La cronaca live. Venezia e Spal in campo nella13a giornata di Serie B. CRONACA Meglio il Venezia nel primo quarto d’ora: la squadra di Zanetti pressa alta, la manovra è fluida L'articolo Venezia-Spal 0-0 Grande parata di Thiam su tiro da fuori di Mazzocchi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020)in campo al Penzo. Nella 13a giornata di Serie B, arancioneroverdi e biancocelesti cercano punti per alimentare le speranze di promozione. La cronaca live.in campo nella13a giornata di Serie B. CRONACA Meglio ilnel primo quarto d’ora: la squadra di Zanetti pressa alta, la manovra è fluida L'articolo0-0disudadiproviene da www.meteoweek.com.

DirettaSpal : 45' termina 0-0 il primo tempo. Meglio il Venezia della SPAL che deve ringraziare Thiam per essere ancora a galla - DirettaSpal : 45' primo angolo del match per la SPAL. Il Venezia allontana la sfera in qualche modo - Gazzetta_it : Si va al riposo, Venezia-Spal 0-0 - elprofetaviejo : Spal vs Venezia o1.5 -115 Italy Live - DirettaSpal : 25' decisamente meglio il Venezia in questo avvio di gara, la SPAL tende a piacersi un po' troppo -