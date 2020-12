“Un fatto gravissimo | sei fuori” GF Vip irremovibile | la drastica decisione della produzione

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 19 dicembre 2020) Colpi di scena al Grande Fratello Vip. Nella puntata andata in onda venerdì 18 dicembre gli inquilini hanno dovuto fare i conti con un severo provvedimento. Non è il primo in questa edizione, anzi. Il primo a cadere sotto le grinfie del Grande Fratello Vip è stato Fausto Leali, squalificato per aver pronunciato la parola ‘neg…’ a Enock, poi è stata la volta di Denis Dosio e Stefano Bettarini, accusati di aver bestemmiato. Nel corsoventisettesima puntata, trasmessa venerdì 18 dicembre, Alfonso Signorini spiega: “Ha pronunciato in modo reiterato delle frasi molto offensive verso le donnecasa. In particolare verso Maria Teresa Ruta, ma anche verso le altre vip. E’ un tema delicato e né io né la famiglia del GF vogliamo passarci sopra, bisogna condannare i comportamenti sbagliati e non prenderli con leggerezza”.Filippo Nardi è chiamato ...