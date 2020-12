Tiziano Ferro a Verissimo in ologramma: l’intervista di Silvia Toffanin lascia il segno VIDEO (Di sabato 19 dicembre 2020) Complimenti dal popolo del web per come gli autori del programma hanno reso l'ospitata reale nonostante le distanze L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 19 dicembre 2020) Complimenti dal popolo del web per come gli autori del programma hanno reso l'ospitata reale nonostante le distanze L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GaeSime : Tiziano Ferro un po’ come mago Silvan ...appare e scompare #Verissimo ????? - miaohwa : mia cugina mi ha appena chiesto se voglio andare con lei al concerto di tiziano ferro - Alessia061 : RT @litsailor: non so più che parole usare per descrivere tiziano ferro Ne dovrebbero inventare di nuove perché gli aggettivi che abbiamo g… - Titti700 : RT @____clod: Tiziano Ferro: persona meravigliosa artista eccezionale ??. #Verissimo - Alessia061 : RT @luciarxx: Aggiungerei che il cane femmina di tiziano ferro buttato per la strada dopo 10 gravidanze è la madre dei vostri cuccioli di r… -