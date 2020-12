Sondaggio Dire-Tecnè: Renzi ministro piace agli elettori di maggioranza (Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA – Il Governo sara’ piu’ forte e con piu’ slancio se Matteo Renzi diventasse ministro? “No”, per l’elettorato nel complesso. “Si'”, per gli elettori dei partiti di maggioranza. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne’ con Agenzia Dire effettuato con interviste telefoniche il 18 dicembre 2020 con metodo cati-cawi su un campione di mille persone rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per spesso, eta’, area geografica. Leggi su dire (Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA – Il Governo sara’ piu’ forte e con piu’ slancio se Matteo Renzi diventasse ministro? “No”, per l’elettorato nel complesso. “Si'”, per gli elettori dei partiti di maggioranza. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne’ con Agenzia Dire effettuato con interviste telefoniche il 18 dicembre 2020 con metodo cati-cawi su un campione di mille persone rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per spesso, eta’, area geografica.

Inquieta, nello stesso sondaggio, la diffusa convinzione che i denari del piano saranno spesi male. Cosicché i cittadini, non credendo che spese amministrate dallo Stato possano servire il bene ...

Conte: “Stretta aggiuntiva per Natale, non farci sopraffare dalla terza ondata. Renzi vuole il Mes? Sbagliato dire: prendere o lasciare”

“Non ritengo di aver sbagliato il piano ma bisogna essere flessibili e non bisogna trovarci sopraffatti dalla terza ondata“. Parola del premier Giuseppe Conte, intervenuto ad Accordi&Disaccordi in ond ...

