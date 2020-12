Serie B | il Brescia di Dionigi riesce a volare

LeonessaBrescia : Coach Maurizio Buscaglia presenta la sfida con Cantù: 'Occasione per alzare ancora il livello del nostro gioco' ?… - _SiGonfiaLaRete : #SerieB, continua il magic moment di Dionigi a Brescia: 3-1 alla Reggiana. Vicenza all’ultimo respiro, Empoli e Chi… - qn_giorno : Serie B, #BresciaReggiana: il Brescia di Dionigi riesce a volare - sportli26181512 : Brescia-Reggiana 3-1: Vittoria casalinga per il Brescia che batte il Reggiana, nella match della tredicesima giorna… - RaiSport : ? L'#Empoli frena, col #Chievo 1-1 Il #Brescia supera 3-1 la #Reggiana; vincono #Cremonese, #Vicenza e #Pisa ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Brescia

Frenato dal Chievo, l'Empoli di Dionisi non decolla e fallisce la fuga. Brescia e Pordenone accorciano sulla zona playoff. Disastro Ascoli.BRESCIA – Il reggiano che castiga la Reggiana. Il Brescia allenato da Davide Dionigi (nato proprio in città nel 1974) vince e stacca i granata in classifica. Vittoria meritata della formazione delle r ...