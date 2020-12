Sampdoria-Crotone, Stroppa: “Ok idee e gioco, ma serve determinazione. Mercato? Ecco quando risponderò” (Di sabato 19 dicembre 2020) E' terminato 3-1, l'anticipo di Serie A delle 18.00, tra Sampdoria e Crotone.Giovanni Stroppa, allenatore della squadra calabrese, dopo la sconfitta rimediata a "Marassi" contro i blucerchiati, è intervenuto al microfoni del format Sky Sport.Queste le dichiarazioni del tecnico del Crotone. "Dobbiamo imparare a vincere i duelli e a tenere meglio la palla davanti. Sull'aspetto del gioco e delle idee la squadra va bene, ma non basta. Abbiamo avuto delle opportunità nel primo tempo di scelte migliori che non siamo riusciti a fare e poi ci sono delle responsabilità sui gol subiti a difesa schierata. Si può fare molto meglio, quando siamo determinati e attenti possiamo fare molto di più. Ma non è un discorso di giocar bene, ma di determinazione nelle giocate ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020) E' terminato 3-1, l'anticipo di Serie A delle 18.00, tra.Giovanni, allenatore della squadra calabrese, dopo la sconfitta rimediata a "Marassi" contro i blucerchiati, è intervenuto al microfoni del format Sky Sport.Queste le dichiarazioni del tecnico del. "Dobbiamo imparare a vincere i duelli e a tenere meglio la palla davanti. Sull'aspetto dele dellela squadra va bene, ma non basta. Abbiamo avuto delle opportunità nel primo tempo di scelte migliori che non siamo riusciti a fare e poi ci sono delle responsabilità sui gol subiti a difesa schierata. Si può fare molto meglio,siamo determinati e attenti possiamo fare molto di più. Ma non è un discorso di giocar bene, ma dinelle giocate ...

