Processo Raggi, oggi la sentenza d’appello per la sindaca di Roma (Di sabato 19 dicembre 2020) La sentenza d’appello per Virginia Raggi, si terrà oggi, sabato 19 novembre. La sindaca Raggi è stata infatti accusata di falso per la nomina di Renato Marra a capo dell’Ufficio direzione turismo. Si doveva tenere pochi giorni fa ma la corte dopo aver ascoltato la dichiarazione della sindaca di Roma ed ha acconsentito alla richiesta, da parte della procura generale , di avere più tempo per poter valutare tutti gli elementi. La deposizione della sindaca è stata la prima: una lunga ricostruzione nella quale Virginia Raggi ha ribadito la sua innocenza. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 dicembre 2020) Laper Virginia, si terrà, sabato 19 novembre. Laè stata infatti accusata di falso per la nomina di Renato Marra a capo dell’Ufficio direzione turismo. Si doveva tenere pochi giorni fa ma la corte dopo aver ascoltato la dichiarazione delladied ha acconsentito alla richiesta, da parte della procura generale , di avere più tempo per poter valutare tutti gli elementi. La deposizione dellaè stata la prima: una lunga ricostruzione nella quale Virginiaha ribadito la sua innocenza. su Il Corriere della Città.

lucianonobili : Al di là del tempo che la coalizione di centrosinistra sta colpevolmente perdendo a Roma la cosa più ripugnante è l… - marcotravaglio : PROCESSO ALLE INVENZIONI C’è solo un processo più inutile di quello di Catania a Salvini per il blocco della nave G… - fattoquotidiano : Processo Raggi, la sindaca: “Ho avuto modo di parlare e spiegarmi. Sono serena, vado avanti” - 79_Alessio : RT @romatoday: Processo @virginiaraggi, oggi la sentenza. In caso di condanna M5s spaccato su futuro della sindaca - CorriereCitta : Processo Raggi, oggi la sentenza d’appello per la sindaca di Roma -