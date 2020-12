“Non chiedevo aiuto, ero terrorizzato”. Tiziano Ferro, la dolorosa confessione a Verissimo (Di sabato 19 dicembre 2020) Altro interessante appuntamento con ‘Verissimo’, la trasmissione presentata da Silvia Toffanin. Nella puntata di sabato 19 dicembre la padrona di casa ha fatto un vero e proprio colpaccio, intervistando il grandissimo cantante Tiziano Ferro. L’artista ha parlato dei momenti più belli dal punto di vista professionale e personale, ma non ha potuto fare a meno di toccare un tema più che spinoso, che evidentemente l’ha segnato. Anche se fortunatamente oggi ne è uscito alla grande. Quando si è soffermato sul marito Victor Allen, l’emozione lo ha travolto. Il suo desiderio sarebbe quello di adottare anche dei figli per completare del tutto la sua famiglia. Questo è dunque uno dei suoi obiettivi per il futuro. E il commento su questo aspetto della sua vita è stato: “La felicità esiste”. Impossibile non raccontare anche della sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Altro interessante appuntamento con ‘’, la trasmissione presentata da Silvia Toffanin. Nella puntata di sabato 19 dicembre la padrona di casa ha fatto un vero e proprio colpaccio, intervistando il grandissimo cantante. L’artista ha parlato dei momenti più belli dal punto di vista professionale e personale, ma non ha potuto fare a meno di toccare un tema più che spinoso, che evidentemente l’ha segnato. Anche se fortunatamente oggi ne è uscito alla grande. Quando si è soffermato sul marito Victor Allen, l’emozione lo ha travolto. Il suo desiderio sarebbe quello di adottare anche dei figli per completare del tutto la sua famiglia. Questo è dunque uno dei suoi obiettivi per il futuro. E il commento su questo aspetto della sua vita è stato: “La felicità esiste”. Impossibile non raccontare anche della sua ...

