Morgan torna a parlare | “Arrivano i gendarmi coi pennacchi a pelarmi”

(Di sabato 19 dicembre 2020) Quella trae Amadeus è una storia che ormai conta diversi capitoli. Il cantautore, escluso dalla giuria di Sanremo giovani per aver detto in forma pubblica e privata parole offensive sul conduttore, che lui stesso ha postato sul suo profilo Instagram, oraalla “carica” con un nuovo post. “Devo eliminare tutte le cose che riguardano Sanremo altrimenticon ia tirturami a tirturarmi a cantarmi a madeus a madeus, a squoiarmi a strillarmi con Jo Squillo e status quo acon il cuoio di Pelù con il pelo sullo stomaco la barba barbablù Barbarossa ci sei tu dov’è Bugo lui che c’è mancatiè tiè tiè“. Il cantautore mette così fine (?) almeno da parte sua alla bagarre (aveva anche scritto una ...

