Ma la zona rossa in Italia è dal 21 o dal 24 dicembre? (Di sabato 19 dicembre 2020) Ma insomma, la zona rossa in Italia partirà dal 21 o dal 24 dicembre? La domanda è lecita e chi ha seguito la conferenza stampa di Giuseppe Conte per illustrare le nuove misure restrittive per contenere i contagi da Covid-19 forse se lo sta ancora chiedendo. Quali sono le regole precise che gli Italiani devono rispettare per le festività di Natale e Capodanno (e se vogliamo, fino all’Epifania)? LEGGI ANCHE –> Conte e il lockdown “a singhiozzo” nel mirino della rete Già, perché il presidente del Consiglio, nel corso del suo intervento, ha detto che «possiamo ragionare su una zona rossa dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021». Salvo poi specificare che la zona rossa, o lockdown che dir si voglia, sarà dal 24 ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 19 dicembre 2020) Ma insomma, lainpartirà dal 21 o dal 24? La domanda è lecita e chi ha seguito la conferenza stampa di Giuseppe Conte per illustrare le nuove misure restrittive per contenere i contagi da Covid-19 forse se lo sta ancora chiedendo. Quali sono le regole precise che glini devono rispettare per le festività di Natale e Capodanno (e se vogliamo, fino all’Epifania)? LEGGI ANCHE –> Conte e il lockdown “a singhiozzo” nel mirino della rete Già, perché il presidente del Consiglio, nel corso del suo intervento, ha detto che «possiamo ragionare su unadal 21al 6 gennaio 2021». Salvo poi specificare che la, o lockdown che dir si voglia, sarà dal 24 ...

chedisagio : Dunque ad oggi sarebbe: 5 gennaio zona rossa 6 gennaio zona rossa 7 gennaio scuole aperte e impianti di sci aperti. - Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - LegaSalvini : ZONA ROSSA SBAGLIATA IN TUTTA ITALIA. BASSETTI SPIANA CONTE - matguidi : @Sebastard00 Grazie! Quindi si può andare da chiunque nella regione, purché una volta al giorno. Una zona rossa... poco rossa. - Notiziedi_it : Natale, zona rossa e zona arancione: cosa c'è da sapere su shopping, uscite, cenone e mobilità -