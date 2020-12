Il Grande Fratello è fuori controllo | tutte le frasi vergognose dette in questa edizione Non è ora di farla finita?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 dicembre 2020) “Quanto mi date se Tea-Baggo (pratica sessuale in cui l’uomo poggia il proprio scroto sulla faccia o testa di un’altra persona, ndr) la Ruta? Dai facciamo in due o tre, gliele appoggiamo in fronte”, “Maria Teresa mi fa pena, non so come fanno i figli la vedo e mi viene da vomitare”, “Se Maria Teresa fosse l’ultima sulla terra, una sveltina, solo la punta”, “Giulia hai il fondoschiena peloso, lo so perché sei sempre a novanta”: queste alcune dellepronunciate dal Filippo Nardi alVip. La produzione ha comunicato ieri la squalifica del concorrente, di origini nobili, dal reality condotto da Alfonso Signorini. In tre mesi di messa in onda questo non è certo l’unico episodio ma nel programma sono state pronunciate bestemmie,dal sapore omofobo, razziste, sessiste, violenti e chi più ne ha più ne ...