Gf vip: Giulia Salemi bacia Pierpaolo Pretelli e poi confessa le sue paure (Di sabato 19 dicembre 2020) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono baciati in piana notte nella casa del GF VIP 5 e la stessa ragazza lo ha confermato conuna confessione intimista ad una coinquilina. Si è trattato di un momento di intimità avuto con Pierpaolo Pretelli come gesto d’augurio della buonanotte. Una situazione che, per la gieffina, è un’ulteriore prova della complicità riscontrata nel rapporto instaurato con l’ex velino di Striscia la notizia. Il quale, però, è reduce da una frequentazione intima avviata nella Casa con Elisabetta Gregoraci. Pertanto, Giulia teme, però, di scoprirsi la seconda scelta di “Pierpa” e preferisce al momento frenare il suo interesse per l’ex velino, al fine di scongiurare l’ennesima delusione in amore. Una scelta che la modella matura, ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 19 dicembre 2020)si sonoti in piana notte nella casa del GF VIP 5 e la stessa ragazza lo ha confermato conuna confessione intimista ad una coinquilina. Si è trattato di un momento di intimità avuto concome gesto d’augurio della buonanotte. Una situazione che, per la gieffina, è un’ulteriore prova della complicità riscontrata nel rapporto instaurato con l’ex velino di Striscia la notizia. Il quale, però, è reduce da una frequentazione intima avviata nella Casa con Elisabetta Gregoraci. Pertanto,teme, però, di scoprirsi la seconda scelta di “Pierpa” e preferisce al momento frenare il suo interesse per l’ex velino, al fine di scongiurare l’ennesima delusione in amore. Una scelta che la modella matura, ...

