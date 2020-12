Gerry Scotti tuona: “Con tutte queste difficoltà i partiti passano il tempo a litigare. E la gente non arriva a fine mese” (Di sabato 19 dicembre 2020) Difficile che Gerry Scotti parli di politica. Il conduttore si mantiene a distanza dalle ‘prese di posizione’ sull’attualità. Ma non questa volta: “Questa mattina come tutte le mattine mi sono guardato un po’ di telegiornali su varie reti, cosi mi faccio un’idea, e vedo che i partiti politici passano il tempo, sotto Natale, con tutte queste difficoltà, a litigare e a parlare di rimpasti. Lo trovo disarmante di fronte alla situazione di tanta gente che ha il problema di arrivare a fine mese“. queste le parole dette a RTL 120.5. Ma non solo: “Che si mettano d’accordo e ci diano un senso di serenità almeno da quel punto di vista. Questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Difficile cheparli di politica. Il conduttore si mantiene a distanza dalle ‘prese di posizione’ sull’attualità. Ma non questa volta: “Questa mattina comele mattine mi sono guardato un po’ di telegiornali su varie reti, cosi mi faccio un’idea, e vedo che ipoliticiil, sotto Natale, con, ae a parlare di rimpasti. Lo trovo disarmante di fronte alla situazione di tantache ha il problema dire a“.le parole dette a RTL 120.5. Ma non solo: “Che si mettano d’accordo e ci diano un senso di serenità almeno da quel punto di vista. Questa ...

