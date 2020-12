Ferrari | Binotto | “Lerclerc | talento indiscusso | Sainz elemento importante”

Leggi su sportface

(Di sabato 19 dicembre 2020) “Se dovessi dedicare una canzone a Sebastian Vettel direi “Sono un italiano” di Toto Cutugno. E’ una canzone che a lui piace molto e che canta spesso, inoltre italiano, dopo sei anni con noi, è un po’ diventato”. Nel corso di un’intervista a Rai Due su Dribbling, Mattiaparla così dell’addio di Sebastian Vettel dopo sei anni tra alti e bassi con la scuderia di Maranello. Il team principal dellaparla del nuovo pilota Carlos, che sostituisce il tedesco: “è un pilota molto forte in gara e che fa molti punti per la squadra,molto”. E per quanto riguarda la certezza Charles Leclerc: “E’ un, sta crescendo come persona, come leader, anche nel modo in cui si pone con la squadra, con gli ...