Discesa Val d’Isere, trionfa Sofia Goggia (Di sabato 19 dicembre 2020) L’azzurra Sofia Goggia ha vinto la Discesa libera in Val d’Isere, valida per la coppa del mondo femminile di sci. La 28enne bergamasca, campionessa olimpica della specialità a Pyeongchang nel 2018, si è imposta con il tempo 1’44”70 davanti alla svizzera Corinne Suter e alla statunitense Breezy Johnson. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 19 dicembre 2020) L’azzurraGoggia ha vinto lalibera in Val, valida per la coppa del mondo femminile di sci. La 28enne bergamasca, campionessa olimpica della specialità a Pyeongchang nel 2018, si è imposta con il tempo 1’44”70 davanti alla svizzera Corinne Suter e alla statunitense Breezy Johnson. Funweek.

Eurosport_IT : SOFIAAAAAAAAAAAAAAA ???? Dopo un anno Goggia trova l'ottava vittoria in Coppa del Mondo! Nella seconda discesa in Va… - ItaliaTeam_it : RIECCO SOFIA! ?? Seconda posizione nella discesa di Coppa del Mondo in Val d'Isère per la campionessa olimpica! ??… - Coninews : SOFIAAAAAAAA! ?? Nella prima discesa stagionale in Val d'Isère splendida seconda piazza per Sofia #Goggia! ??????… - radio_milano : RT @Agenzia_Ansa: #Sci, l'azzurra Sofia #Goggia ha vinto la discesa 2 di coppa del mondo di Val d'Isere #ANSA - Salvo_Parisi : RT @RaiSport: ? Sofia #Goggia: 'Sono stata chirurgica nelle curve, ho messo in risalto i miei punti di forza' La #campionessa #azzurra trio… -