Decreto Natale, la Gazzetta Ufficiale sbaglia data. Su Twitter scoppia l'ironia: 'Tutti a sciabolare, se ne riparla nel 2021' (Di sabato 19 dicembre 2020) Da ieri sera quando Conte sbagliandosi ha parlato di zona rossa a partire dal 21 dicembre, alla data inserita sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento letto ieri sera dal premier che indica come ... Leggi su ilgazzettino (Di sabato 19 dicembre 2020) Da ieri sera quando Contendosi ha parlato di zona rossa a partire dal 21 dicembre, allainserita sulladel provvedimento letto ieri sera dal premier che indica come ...

ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - StefanoFeltri : Vediamo se è quella definitiva, ma nella bozza di decreto sul Natale non c'è praticamente nulla di quello che hanno… - ilpost : Cosa dice il decreto sugli spostamenti a Natale - zazoomblog : Il decreto Natale di un premier per caso e di un governo ingolfato - #decreto #Natale #premier #governo - zazoomblog : Decreto Natale cosa si può fare e cosa no: Canale 5 preferisce il GF Vip a Conte - #Decreto #Natale #Canale… -