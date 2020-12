Da Torino a Napoli lunghe code nei negozi e in metropolitana nel weekend prima delle feste. Scattano le misure di contenimento (Di sabato 19 dicembre 2020) lunghe code fuori dai negozi, vie dello shopping affollate in vista del Natale, metropolitane in affanno per garantire la capienza al 50% sui treni. Da Nord a Sud, a Torino come a Napoli, tanti cittadini hanno approfittato dell’ultimo weekend prima dell’ingresso in zona rossa per fare acquisti nei centri storici, facendo scattare i provvedimenti adottati da sindaci e prefetti per limitare gli assembramenti. A Milano i tornelli di alcune stazioni della metro sono stati chiusi per 300 volte per evitare eccessivo affollamento. A Roma un tratto di via del Corso è stato bloccato per alcuni minuti per permettere alla folla di defluire dalle strade laterali. A Napoli il quartiere del Vomero è stato frequentato da migliaia di napoletani e casi simili sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020)fuori dai, vie dello shopping affollate in vista del Natale, metropolitane in affanno per garantire la capienza al 50% sui treni. Da Nord a Sud, acome a, tanti cittadini hanno approfittato dell’ultimodell’ingresso in zona rossa per fare acquisti nei centri storici, facendo scattare i provvedimenti adottati da sindaci e prefetti per limitare gli assembramenti. A Milano i tornelli di alcune stazioni della metro sono stati chiusi per 300 volte per evitare eccessivo affollamento. A Roma un tratto di via del Corso è stato bloccato per alcuni minuti per permettere alla folla di defluire dalle strade laterali. Ail quartiere del Vomero è stato frequentato da migliaia di napoletani e casi simili sono ...

