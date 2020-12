Cyberbullismo | dal Gatto e la Volpe ai giorni nostri

(Di sabato 19 dicembre 2020) “Che nome gli metterò? – disse tra sé e sé. – Lo voglio chiamar Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi: Pinocchio il padre, Pinocchia la madre e Pinocchi i ragazzi, e tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l’elemosina.” Tutti noi conosciamo “Le avventure di Pinocchio”, il burattino dal buon cuore che spesso si mette nei guai e, nel tentativo di giustificarsi, finisce per peggiorare il tutto confezionando una bugia dietro l’altra, ed il suo naso cresce. Capolavoro metaforico della realtà umana, al cui ideatore si riconosce la vena esoterica e fortemente simbolica: nelle sue vicissitudini, Pinocchio incontra molti personaggi poco rispettabili che sfruttano le sue debolezze e le sue illusioni per trarne un vantaggio, quasi sempre, economico. Oggi non ci sono ilcon la, ma ...

Le scuole, col contributo degli studenti, si sono date delle regole per equiparare le lezioni da casa a quelle in classe: “ È un modo per aiutare ...Adusbef Marche attraverso il segretario generale, l’avvocato Floro Bisello di Pesaro, si è resa protagonista di un incontro web per parlare delle varie forme di stalking e cyberbullismo con magistrati ...