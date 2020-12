**Calabria: M5s, Sardine, sinistra a Conte e Spirlì, 'voto 14 febbraio irresponsabile'** (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Una lettera sottoscritta da Calabria Civica, Verdi, sinistra italiana, 6000Sardine, Calabria Aperta, Movimento Cinque Stelle, Partito Socialista Italiano, Articolo 1, Centro Democratico al presidente della regione Calabria, Nino Spirlì, e per conoscenza al premier Giuseppe Conte insieme ai ministri Francesco Boccia, Luciana Lamorgese, Giuseppe Provenzano e Roberto Speranza. Nel testo si chiede di valutare lo spostamento del voto in Calabria previsto per il 14 febbraio. Sia per i rischi legati alla pandemia sia per l'effetto che questa potrebbe avere sulla partecipazione al voto già "scarsa nell'ultima tornata elettorale di gennaio". "A questo elemento negativo -si legge nella lettera- che si riverbera direttamente sulla qualità della vita ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Una lettera sottoscritta da Calabria Civica, Verdi,italiana, 6000, Calabria Aperta, Movimento Cinque Stelle, Partito Socialista Italiano, Articolo 1, Centro Democratico al presidente della regione Calabria, Nino, e per conoscenza al premier Giuseppeinsieme ai ministri Francesco Boccia, Luciana Lamorgese, Giuseppe Provenzano e Roberto Speranza. Nel testo si chiede di valutare lo spostamento delin Calabria previsto per il 14. Sia per i rischi legati alla pandemia sia per l'effetto che questa potrebbe avere sulla partecipazione algià "scarsa nell'ultima tornata elettorale di gennaio". "A questo elemento negativo -si legge nella lettera- che si riverbera direttamente sulla qualità della vita ...

CosenzaChannel : Sfuma l'accordo con #Pd e #M5S. Carlo #Tansi decide di andare da solo e inizia la raccolta delle firme. Ecco le tre… - GruppoIeC : Trasporti. Barbuto (M5s), in Gazzetta dl mobilita', circa 3 mln euro per ciclovie in Calabria. 273mila per Coriglia… - pianainforma : Elezioni regionali 2021, M5s: “Basta indugi, occorre un’assunzione di responsabilità” - - CosenzaPost : Misiti (M5S): “Le strane contraddizioni del centrodestra che governa la Calabria” - LaCnews24 : Elezioni regionali in Calabria, Misiti (M5s): ''Pericoloso votare in piena pandemia'' #calabrianotizie #newscalabria -