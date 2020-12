Turchia | la polveriera che tiene l’Europa sotto pressione

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Laè unanel Mediterraneo orientale eche non riesce a imporsi sul piano politico e militare per arginare le pretese crescenti del presidente Recep Tayyip Erdo?an, sempe più attivo in tutti i fronti caldi in cui ha autorizzato una crescente presenza militare. La partita spregiudicata dellasullo scacchiere internazionale La crescente islamizzazione del Paese è uno strumento tattico per Erdo?an, che punta al consolidamento del suo potere politico come obiettivo strategico, assecondando l’integralismo delle aree interne e limitando il raggio d’azione delle forze armate, che erano il pilastro laico della costituzione kemalista, mentre aumentano i limiti alla libertà di stampa, per le donne e la religione, con ...