Tornano in libertà i pescatori bloccati da oltre 3 mesi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Erano stati sequestrati per mesi in Libia e da poche ore sono ormai liberi: questa è la vicenda di alcuni pescatori italiani. pescatori liberati in Libia in viaggio verso Mazara su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) Erano stati sequestrati perin Libia e da poche ore sono ormai liberi: questa è la vicenda di alcuniitaliani.liberati in Libia in viaggio verso Mazara su Notizie.it.

MonicaCirinna : Oggi liberati in Libia i nostri #pescatori siciliani, Oggi in #Senato voteremo il superamento dei decreti sicurezz… - SkyTG24 : Tutti per 1 - 1 per tutti, tornano i moschettieri in un inno alla libertà e alla fantasia - Chiarettina_84 : RT @MonicaCirinna: Oggi liberati in Libia i nostri #pescatori siciliani, Oggi in #Senato voteremo il superamento dei decreti sicurezza Fi… - Fabrizi10443351 : RT @MonicaCirinna: Oggi liberati in Libia i nostri #pescatori siciliani, Oggi in #Senato voteremo il superamento dei decreti sicurezza Fi… - chiccaditarant1 : RT @MonicaCirinna: Oggi liberati in Libia i nostri #pescatori siciliani, Oggi in #Senato voteremo il superamento dei decreti sicurezza Fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tornano libertà Delfini nei porti, lepri in città, daini in piscina: la riscossa della natura in tempi di quarantena Corriere della Sera