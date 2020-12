Sanremo 2021 | Bugo tra i Big | Morgan escluso dalla gara ed espulso dalla giuria di Sanremo Giovani

Leggi su iodonna

(Di venerdì 18 dicembre 2020)sìno. Il Festival dinon è ancora iniziato e la prima polemica è già scoppiata. E riguarda, ancora una volta, loro, gli artisti che già lo scorso anno sono stati squalificati e che quest’anno tornano a riaccendere critiche e malumori. Ma in maniera diversa:è stato ammesso alladella canzone italiana,, invece, ha incassato un no per il brano presentato ined è statodi. ...