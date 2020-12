Riceve in regalo la maglia del Boca Juniors: la reazione della signora è emozionante… (VIDEO) (Di venerdì 18 dicembre 2020) Grande tifosa del Boca Juniors e lo si vede non appena capisce di aver ricevuto in regalo la maglia della propria squadra. La signora prima sorride poi si emoziona visibilmente.caption id="attachment 1067161" align="alignnone" width="818" signora maglia Boca Juniors (Instagram)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 dicembre 2020) Grande tifosa dele lo si vede non appena capisce di aver ricevuto inlapropria squadra. Laprima sorride poi si emoziona visibilmente.caption id="attachment 1067161" align="alignnone" width="818"(Instagram)/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Riceve in regalo la maglia del Boca Juniors: la reazione della signora è emozionante... (VIDEO) -… - belenyellow : #3fattidioggi per @SignorinaLave e #3facters ??Oggi presa bene senza motivo ??Mia madre che mi dice che quest'anno… - LeroixJ : @suonalanc0ra Il rituale d'imbellettare un regalo nasce dal fatto che il regalo -forse- verrà schifato da chi lo ri… - dimitripetta : Natale è quasi arrivato e sarebbe tempo di regali: il Genoa non deve essere in alcun modo il 'Santa Claus' della si… - ingrid25136239 : @AIessandra_BB @Claudio38748087 Il regalo deve piacere a chi lo riceve,invece la maggior parte delle persone compra ciò che piace a loro -