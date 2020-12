Ostia, domenica donne in piazza per sanità, aborto e consultori (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – Le donne di Ostia scendono in piazza e si danno appuntamento al pontile domenica 20 dicembre alle 10 per discutere di sanita’ pubblica, aborto e consultori, costruire una “rete femminile” e stilare “un documento collettivo a nome dell’assemblea delle donne del consultorio di Ostia da presentare alla Asl Roma 3”, alla luce delle problematiche emerse nel locale nosocomio nell’espletamento delle interruzioni volontarie di gravidanza (ivg). “Di fronte alla diffusione delle diverse notizie, alle reazioni del territorio e delle istituzioni, e’ giunto il momento di vederci per fare chiarezza- scrive su Facebook la Rete Operativa di Solidarieta’ e Mutuo Soccorso Acilia-Ostia (Rossa), organizzatrice dell’evento- Sappiamo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – Lediscendono ine si danno appuntamento al pontile20 dicembre alle 10 per discutere di sanita’ pubblica,, costruire una “rete femminile” e stilare “un documento collettivo a nome dell’assemblea delledelo dida presentare alla Asl Roma 3”, alla luce delle problematiche emerse nel locale nosocomio nell’espletamento delle interruzioni volontarie di gravidanza (ivg). “Di fronte alla diffusione delle diverse notizie, alle reazioni del territorio e delle istituzioni, e’ giunto il momento di vederci per fare chiarezza- scrive su Facebook la Rete Operativa di Solidarieta’ e Mutuo Soccorso Acilia-(Rossa), organizzatrice dell’evento- Sappiamo ...

