“Notate nulla di strano!?”. Barbara D’Urso coglie tutti di sorpresa. Un dettaglio ‘rarissimo’ per la conduttrice (Di venerdì 18 dicembre 2020) Siamo arrivati alla fine di un’altra settimana e Barbara D’Urso nella puntata di venerdì 18 dicembre ha voluto sorprendere tutti. Si è infatti mostrata in modo diverso e ha chiesto ufficialmente al suo pubblico se si fosse accorto di questa sua novità. Forse perché entusiasta per l’arrivo del Natale e per l’imminente 2021, sta di fatto che Carmelita ha sfoggiato un dettaglio impossibile da non notare. Il suo outfit si è voluto intonare proprio con le festività natalizie. E i telespettatori hanno apprezzato. Nella puntata del 17 dicembre si erano invece registrati momenti molto tristi per la rivelazione di Eva Henger sulla tomba dell’ex marito Riccardo Schicchi: “Sono molto arrabbiata perché io avevo già segnalato sia ad aprile che ad agosto che la tomba piano piano si stava inclinando. E mi sono state date delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Siamo arrivati alla fine di un’altra settimana enella puntata di venerdì 18 dicembre ha voluto sorprendere. Si è infatti mostrata in modo diverso e ha chiesto ufficialmente al suo pubblico se si fosse accorto di questa sua novità. Forse perché entusiasta per l’arrivo del Natale e per l’imminente 2021, sta di fatto che Carmelita ha sfoggiato unimpossibile da non notare. Il suo outfit si è voluto intonare proprio con le festività natalizie. E i telespettatori hanno apprezzato. Nella puntata del 17 dicembre si erano invece registrati momenti molto tristi per la rivelazione di Eva Henger sulla tomba dell’ex marito Riccardo Schicchi: “Sono molto arrabbiata perché io avevo già segnalato sia ad aprile che ad agosto che la tomba piano piano si stava inclinando. E mi sono state date delle ...

Infatti, nell’anteprima di questa puntata, ha detto al suo pubblico: ‘Notate nulla di strano in me oggi?’. Ecco, per chi non fosse riuscito a seguire la puntata, siete curiosi di sapere cosa ha ...

Maria Elena Boschi, Dagospia: "Basta appaiare le immagini". Prima e dopo, notate nulla?

“Non credo si vada a elezioni perché, al di là di Italia viva c’è il M5s. Sul Recovery Fund aggiunge: “Non vogliamo nessuna crisi. (Orizzonte Scuola) I ministri, tutti, non sapevano cosa c'era nel ...

