Milan | il solito Ibrahimovic | “Il mio segreto è la mentalità | sto invecchiando meglio di Benjamin Button”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Zlatanha ripercorso tutta la sua carriera soffermandosi sul momento vissuto adesso al.L'attaccante svedese in forza ai rossoneri sta vivendo una stagione davvero esaltante sia dal punto di vista realizzativo che fisico. Il centravanti scandinavo, nel corso di una lunga intervista rilasciata a UEFA.com, ha trattato diversi temi tra i quali anche il voler giocare fino ai 50 anni."Ho 39 anni e per quello che ho già fatto in carriera, non avrei motivo di continuare a fare questo lavoro. Ancora oggi però ho la stessa passione di sempre, non mi sento mai soddisfatto e voglio sempre di più. Non vedo molti giocatori della mia età che giocavano o giocano ancora oggi come sto facendo io adesso. Quando un giocatore supera i 30 anni, inizia la sua parabola discendente e infine si ritira. Invece io a 30 anni ho iniziato a migliorare. Gioco ai ...