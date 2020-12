Metro Duomo: scavalca i tornelli e picchia i controllori, straniero arrestato (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ancora un'aggressione ai dipendenti dell'Atm, stavolta alla stazione della Metropolitana linea 3 di Duomo, dove un giovane di 22 anni ha aggredito tre addetti e un agente PolMetro che volevano ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ancora un'aggressione ai dipendenti dell'Atm, stavolta alla stazione dellapolitana linea 3 di, dove un giovane di 22 anni ha aggredito tre addetti e un agente Polche volevano ...

Ancora un’aggressione ai dipendenti dell’Atm, stavolta alla stazione della metropolitana linea 3 di Duomo, dove un giovane di 22 anni ha aggredito tre addetti e un agente Polmetro ...

