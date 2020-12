MailUp continua il buy-back

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) –, nell’ambito della vigente autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, con valuta 11 dicembre 2020, complessive 1.000 azioni proprie al prezzo medio di 4,437310 euro per azione per un controvalore complessivo di 4.437,31 euro. Al 17 dicembre, l’azienda detiene direttamente 133.980 azioni proprie, pari allo 0,89% del relativo capitale sociale sottoscritto e versato. Nel frattempo, a Piazza Affari, discreta la performance di, che si attesta a 4,47 euro, in lieve aumento dello 0,68%. (Foto: © Edoardo Nicolino 123RF)