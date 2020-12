LIVE Sport Invernali, DIRETTA 18 dicembre: ottime le azzurre della combinata, 13° Gaspari nello skeleton a breve lo sci alpino (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Sport Invernali oggi 12.13 SLITTINO – Avanzano tutti gli italiani nella Nations Cup in quel di Winterberg (Germania). Eccellente la prova di Verena Hofer, seconda nel singolo femminile, dal quale avanzano anche Marion Oberhofer e Nina Zoeggeler, rispettivamente sesta e ottava. Nel singolo maschile gareggeranno in Coppa del Mondo Leon Felderer (ottavo), Lukas ed Alex Gufler (dodicesimo e diciottesimo). 11.40 skeleton – Vince ancora Martins Dukurs! Il lettone è il dominatore di questa stagione di Coppa del Mondo e si impone anche in gara-2 in quel di Igls (Austria). Battuti il britannico Matt Weston di 20 centesimi ed il tedesco Christopher Grotheer di 33 centesimi. In casa Italia 13ma piazza per Mattia Gaspari a 1”46 dalla ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma deglioggi 12.13 SLITTINO – Avanzano tutti gli italiani nella Nations Cup in quel di Winterberg (Germania). Eccellente la prova di Verena Hofer, seconda nel singolo femminile, dal quale avanzano anche Marion Oberhofer e Nina Zoeggeler, rispettivamente sesta e ottava. Nel singolo maschile gareggeranno in Coppa del Mondo Leon Felderer (ottavo), Lukas ed Alex Gufler (dodicesimo e diciottesimo). 11.40– Vince ancora Martins Dukurs! Il lettone è il dominatore di questa stagione di Coppa del Mondo e si impone anche in gara-2 in quel di Igls (Austria). Battuti il britannico Matt Weston di 20 centesimi ed il tedesco Christopher Grotheer di 33 centesimi. In casa Italia 13ma piazza per Mattiaa 1”46 dalla ...

SkySport : Roma-Torino 2 a 0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #RomaTorino Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA… - ManUtdMEN : Juventus 'open' to Cristiano Ronaldo and Paul Pogba swap deal #mufc - alcinx : RT @neveitalia: LIVE dalla Val Gardena: Paris apre il super-g sulla Saslong. 'Chissà, il n° 1 potrebbe anche salvarmi' #fisalpine #AlpineSk… - skiworldcup : RT @neveitalia: LIVE dalla Val Gardena: Paris apre il super-g sulla Saslong. 'Chissà, il n° 1 potrebbe anche salvarmi' #fisalpine #AlpineSk… - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, SuperG Val Gardena in DIRETTA: si inizia a fare sul serio sulla Saslong, #Paris e #Innerhofer ci… -

Questa sera alle 17.30 DopoGP speciale sulle gomme in MotoGP. Con Nico, Zam, l’ing Bernardelle e Piero Taramasso, il responsabile Michelin sui circuiti della MotoGP. Equilibrio nel mondiale 2020, spet ...

Matic carica il Manchester United: “Possiamo lottare per vincere la Premier League”

Il centrocampista del Manchester United Nemanja Matic ha commentato la vittoria per 3-2 dei suoi in casa dello Sheffield United nel match del 13° turno della Premier League. Una vittoria sofferta ma ...

