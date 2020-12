LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Corinne Suter beffa Sofia Goggia per 0.11 (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 10.54 Dopo le prime 10 atlete, al comando Corinne Suter con 0.11 su Sofia Goggia e 0.65 su Ilka Stuhec. Indietro le altre azzurre: sesta Elena Curtoni a 1?36, ottava Marta Bassino a 1?91, nona Francesca Marsaglia a 2?19. 10.53 Ilka Stuhec è sulla buona strada per tornare la discesista letale di un tempo. E’ terza a 0.65 da una Suter che, come lo scorso anno, si è confermata solidissima e completa. 10.52 La slovena Stuhec paga 0.25 di ritardo al terzo intermedio. Comunque per Sofia Goggia il podio è alla portata, anche se non ancora scontato. 10.50 NOOOOOO! Corinne ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 10.54 Dopo le prime 10 atlete, al comandocon 0.11 sue 0.65 su Ilka Stuhec. Indietro le altre azzurre: sesta Elena Curtoni a 1?36, ottava Marta Bassino a 1?91, nona Francesca Marsaglia a 2?19. 10.53 Ilka Stuhec è sulla buona strada per tornare la discesista letale di un tempo. E’ terza a 0.65 da unache, come lo scorso anno, si è confermata solidissima e completa. 10.52 La slovena Stuhec paga 0.25 di ritardo al terzo intermedio. Comunque peril podio è alla portata, anche se non ancora scontato. 10.50 NOOOOOO!...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Marta Bassino n.3 Goggia n.6 - #alpino #Discesa #d’Isere #DIRETTA:… - skiworldcup : RT @Eurosport_IT: INIZIA IL GRAN WEEK-END CON LA COPPA DEL MONDO DI SCI! ?? Si parte alle 10:20 con la discesa femminile e si prosegue con… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Marta Bassino n.3 Goggia n.6 - #alpino #Discesa #d’Isere #DIRETTA: - DadaMerighetti : RT @Eurosport_IT: INIZIA IL GRAN WEEK-END CON LA COPPA DEL MONDO DI SCI! ?? Si parte alle 10:20 con la discesa femminile e si prosegue con… - Matt_Orlandi : Segui con @_SuperNews_ la DIRETTA della discesa libera #ValdIsere, valida per la stagione 2020-2021 dello… -