"L'infezione torna a muoversi" L'indice che preoccupa gli esperti

Valentina Dardari

L'Rt risale. Particolarmente preoccupato Silvio Brusaferro, perché vuol dire che "l'infezione riprende quota"

L'indice Rt di trasmissibilità sta preoccupando non poco gli esperti. Ha smesso infatti di scendere, come sottolineato da Gianni Rezza, direttore della prevenzione del ministero della Salute, intervenuto al Forum Risk Management di Arezzo. Per Rezza "c'è la tendenza a un'inversione in atto". E per quanto riguarda i prossimi mesi, il direttore ha detto che si dovrà vaccinare almeno il 60-70% delle persone per raggiungere l'immunità di gregge.

L'indice Rt in risalita

preoccupato per il valore dell'indice Rt in risalita, seppur minima, anche Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss, che in ...

L’indice Rt di trasmissibilità sta preoccupando non poco gli esperti. Ha smesso infatti di scendere, come sottolineato da Gianni Rezza, direttore della prevenzione del ministero della Salute, ...

