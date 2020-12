Lavoratore ricorre per difendere propri diritti | per la Corte Costituzionale deve essere condannato al pagamento delle spese se perde

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Negli ultimi anni, come strumento di deflazione dei contenziosi, si è introdotto in modo rigoroso anche per i lavoratori il principio della soccombenza. Tradotto in modo letterale, se perdi la causa, paghi leal datore di lavoro, salvo motivi eccezionali che possono portare alla compensazione. E nella scuola sono oramai plurimi i casi di L'articolo .