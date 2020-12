Latina, in manette jihadista tunisina. Insegnava a fabbricare bombe per compiere attentati (Di venerdì 18 dicembre 2020) Latino, 18 dic – Sono scattate le manette con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti di terrorismo per un’immigrata di nazionalità tunisina connessa allo Stato islamico. La donna è accusata di “reiterata attività di istigazione”, e di “aver fornito istruzioni sull’uso di materiale esplodente, armi da fuoco e armi chimiche” ed è stata arrestata ieri sera a Latina dagli agenti della polizia di Stato. La tunisina jihadista segnalata dall’Fbi Secondo quanto riporta LaPresse, la 35enne nordafricana, tale J.Z., si era radicalizzata da tempo ed era impegnata in attività di propaganda e indottrinamento di nuove reclute da affidare al terrorismo islamico. Le indagini, che hanno visto la partecipazione sia gli agenti della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Latino, 18 dic – Sono scattate lecon l’accusa di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti di terrorismo per un’immigrata di nazionalitàconnessa allo Stato islamico. La donna è accusata di “reiterata attività di istigazione”, e di “aver fornito istruzioni sull’uso di materiale esplodente, armi da fuoco e armi chimiche” ed è stata arrestata ieri sera adagli agenti della polizia di Stato. Lasegnalata dall’Fbi Secondo quanto riporta LaPresse, la 35enne nordafricana, tale J.Z., si era radicalizzata da tempo ed era impegnata in attività di propaganda e indottrinamento di nuove reclute da affidare al terrorismo islamico. Le indagini, che hanno visto la partecipazione sia gli agenti della ...

IviaZingale : RT @IlPrimatoN: La donna era in contatto con appartenenti all’Isis e li invitava a compiere attentati, fornendo istruzioni per assemblare o… - IlPrimatoN : La donna era in contatto con appartenenti all’Isis e li invitava a compiere attentati, fornendo istruzioni per asse… - EcoLitoraleTv : Operazione 'Don't touch', in manette due carabinieri e un poliziotto tra Aprilia e Latina - ilfaroonline : Spaccio di droga tra Latina e Anzio, in manette pusher del clan #Gallace -

Ultime Notizie dalla rete : Latina manette Nascondeva una scorta di cocaina da un chilo e mezzo: arrestato latinaoggi.eu Terrorismo, istigava alla Jihad: arrestata a Latina una cittadina tunisina

Un arresto a Latina per associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti di terrorismo. In manette, dopo un'indagine ...

Terrorismo, tunisina istigava alla “guerra santa»: arrestata a Latina 35enne che fa propaganda alla Jihad

Un arresto a Latina per associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti di terrorismo.

Un arresto a Latina per associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti di terrorismo. In manette, dopo un'indagine ...Un arresto a Latina per associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti di terrorismo.