FOTO – Università Isfoa, laurea in Scienze Statistiche al prof. Giuseppe Fabio Marcello Giudici (Di venerdì 18 dicembre 2020) Stefano Masullo, magnifico rettore Università Isfoa ha conferito al candidato Giuseppe Fabio Marcello Giudici il Diploma di laurea Magistrale in Scienze Statistiche ed Attuariali. Il titolo contempla la specializzazione in Gestione dei Rischi Assicurativi Bancari e Finanziari. Il conferimento a Milano nel corso di una colazione nel noto Ristorante di corso Como l‘Osteria del Gambero Rosso. Giuseppe Fabio Marcello Giudici è professore a contratto per l’insegnamento integrativo sul tema ‘Il Sistema Assicurativo Italiano e Internazionale’. Cura il corso Insurance, Investment Banking e Real Estate Finance al Dipartimento Scienze ... Leggi su ladenuncia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Stefano Masullo, magnifico rettoreha conferito al candidatoil Diploma diMagistrale ined Attuariali. Il titolo contempla la specializzazione in Gestione dei Rischi Assicurativi Bancari e Finanziari. Il conferimento a Milano nel corso di una colazione nel noto Ristorante di corso Como l‘Osteria del Gambero Rosso.essore a contratto per l’insegnamento integrativo sul tema ‘Il Sistema Assicurativo Italiano e Internazionale’. Cura il corso Insurance, Investment Banking e Real Estate Finance al Dipartimento...

fotopavia : Foto appena pubblicata @ Università degli studi di Pavia - profluigimarino : Foto appena pubblicata @ Università degli Studi di Milano - profluigimarino : Foto appena pubblicata @ Università degli Studi di Milano - giuggiuu : Oggi la mia università ha messo una foto di me congratulandosi per la mia laurea in magistrale... peccato che io l’… - Cristin67233776 : @Sandra09469875 Secondo me lui è il suo amico avvocato...quello dell'università...il profilo di Can è pieno di foto con lui...Burak -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Università Caso Suarez, si dimette rettrice Università Stranieri Perugia Affaritaliani.it