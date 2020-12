Flavio Briatore di nuovo preso di mira | “Ancora una bufala su di me” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Flavio Briatore è sempre al centro del mirino, ed escono continuamente notizie su di lui e sulla sua vita privata. Ecco cosa è accaduto. Il famoso imprenditore è infatti costantemente il protagonista dei gossip e dei rumours italiani. Su di lui, ci sono sempre tantissime notizie ma, come lui stesso ha più volte ribadito, non L'articolo Flavio Briatore di nuovo preso di mira “Ancora una bufala su di me” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 dicembre 2020)è sempre al centro del mirino, ed escono continuamente notizie su di lui e sulla sua vita privata. Ecco cosa è accaduto. Il famoso imprenditore è infatti costantemente il protagonista dei gossip e dei rumours italiani. Su di lui, ci sono sempre tantissime notizie ma, come lui stesso ha più volte ribadito, non L'articolodidiunasu di me” proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : La Rolls Royce di Briatore blocca il traffico in centro a Milano - stefanomischia : RT @Misurelli77: Ladies And Gentlemen... Il discotecaro più acculturato dell'universo,il guru dei sovranisti e dei loro Giornalisti (da rip… - tedpanski : RT @confundustria: #Milano, Flavio Briatore parcheggia in sosta vietata: la sua Rolls Royce blocca un tram e causa ingorgo. Sempre detto c… - ColucciLc : RT @anubi_matt: Quelli che...pensano che possono fare il caxxo che gli pare Milano, Flavio #Briatore parcheggia in sosta vietata: la sua R… - cesarebrogi1 : RT @anubi_matt: Quelli che...pensano che possono fare il caxxo che gli pare Milano, Flavio #Briatore parcheggia in sosta vietata: la sua R… -