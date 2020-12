Elisabetta Gregoraci sotto accusa | Magli non molla | “Carte di credito e caparre | chiedeva spesso dei soldi…”

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Mino, presunto ex fidanzato di, continua a spararle grossissime. Dopo le ospitate da Barbara d’Urso, l’uomo ha nuovamente scelto la versione online del settimanale Oggi per concedersi una intervista svelando dettagli molto particolari e scomodi. L’ex dicontinua: “didei” Se volesse querelarmi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.