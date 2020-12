DL Natale: ecco le attività essenziali (e non) aperte in zona rossa (Di sabato 19 dicembre 2020) “Restano aperti esercizi come supermercati, negozi di beni alimentari, di prima necessità, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri“. Durante il corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato le attività essenziali (e non) che rimarranno aperte anche in zona rossa. L’intera Italia sarà “rossa” nei festivi e prefestivi all’interno dell’arco temporale 24 dicembre-6 gennaio in base alle misure del DL Natale. In zona rossa ci sarà la chiusura degli “esercizi commerciali, dei centri estetici, dei bar e dei ristoranti, tranne l’asporto fino alle 22 e le consegne a domicilio” ha precisato il premier. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) “Restano aperti esercizi come supermercati, negozi di beni alimentari, di prima necessità, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri“. Durante il corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato le(e non) che rimarrannoanche in. L’intera Italia sarà “” nei festivi e prefestivi all’interno dell’arco temporale 24 dicembre-6 gennaio in base alle misure del DL. Inci sarà la chiusura degli “esercizi commerciali, dei centri estetici, dei bar e dei ristoranti, tranne l’asporto fino alle 22 e le consegne a domicilio” ha precisato il premier. SportFace.

Avviato il Consiglio dei ministri, in vista delle festività del Natale, capodanno ed epifania, a nuovo decreto (non, questa volta, un Dpcm). Solo tre ...

Decreto Natale, Italia in zona rossa. Ecco tutte le misure in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio

Il 28,29,30 dicembre e il 4 gennaio l’Italia sarà invece in "zona arancione". GUARDA ANCHE: Le regole per la zona arancione GUARDA ANCHE: Le regole della zona rossa. Due le deroghe. L'esecutivo ha ...

Il 28,29,30 dicembre e il 4 gennaio l'Italia sarà invece in "zona arancione". GUARDA ANCHE: Le regole per la zona arancione GUARDA ANCHE: Le regole della zona rossa. Due le deroghe. L'esecutivo ha ...