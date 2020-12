Covid, Brusaferro: c'è un rallentamento e un appiattimento della curva (Di venerdì 18 dicembre 2020) commenta Ansa 'Nell'ultima parte della curva epidemiologica si nota come ci sia stato un rallentamento e un appiattimento che riguarda quasi tutte le regioni, tranne alcune che hanno avuto invece una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 dicembre 2020) commenta Ansa 'Nell'ultima parteepidemiologica si nota come ci sia stato une unche riguarda quasi tutte le regioni, tranne alcune che hanno avuto invece una ...

istsupsan : ?? Silvio Brusaferro, Presidente ISS: ''I pranzi con tante persone per #Natale non sono da programmare. Serve cautel… - PicenoTime : Brusaferro: “Misure vanno mantenute anche ad inizio 2021. Sarà un Natale Covid” - prestia_fabio : RT @Agenzia_Ansa: #Brusaferro: 'Ancora alta l'incidenza, è lontana la soglia di sicurezza', così il presidente dell'Istituto superiore di… - ManLanTuit : @FrancescoCoccoT #Brusaferro: 'Situazione critica ancora. 1a settimana in controtendenza: 3 #Regioni a rischio alto… - Agenzia_Ansa : 'Rt in crescita elemento grave preoccupazione', ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brusaferro Covid, Brusaferro: c'è un rallentamento e un appiattimento della curva TGCOM RT, incidenza e numero di posti letto sotto il 5%. La Calabria resta a basso rischio

Quest’anno sarà un Natale covid e dobbiamo evitare che Rt ricresca velocemente ... significa rispettare le regole” hha detto il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro ...

Brusaferro: «Rt in crescita elemento grave preoccupazione, rallentamento e appiattimento curva»

Parla Silvio Brusaferro nella conferenza stampa al ministero della Salute sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. «Vanno adottate tempestivamente ...

Quest’anno sarà un Natale covid e dobbiamo evitare che Rt ricresca velocemente ... significa rispettare le regole” hha detto il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro ...Parla Silvio Brusaferro nella conferenza stampa al ministero della Salute sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. «Vanno adottate tempestivamente ...