Calciomercato Inter | blitz di Marotta | beffate Juventus e Milan

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Beppepunta un obiettivo di. Fabio Paratici e Paolo Maldini beffati dal dirigente nerazzurro. L’necessita di rinforzi per la difesa. Il reparto arretrato è scoperto e mister Antonio Conte ha chiesto alla società di acquistare dei giocatori per poter puntare alla vittoria dello scudetto. Sul taccuino di Beppesono L'articolo proviene da Inews.it.

passione_inter : VIDEO - Calciomercato Inter, de Vrij rinnova: tutti i dettagli - - internewsit : Bakayoko lascia l'Inter! Vicino l'accordo con un club estero - GDM - - passione_inter : Inter, Pinamonti può partire in prestito: prossima settimana si farà il punto - - BombeDiVlad : ???? #Inter, vicina la cessione di #Bakayoko alla #StellaRossa ?? Le ultime #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - stefans47622072 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Inter, si tratta la cessione di Axel #Bakayoko: le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

L’Inter necessita di rinforzi per la difesa. Il reparto arretrato è scoperto e mister Antonio Conte ha chiesto alla società di acquistare dei giocatori per poter puntare alla vittoria dello scudetto.L'infortunio è oramai alle spalle e il centrocampista che Conte aveva richiesto a gran voce, rientrerà nei ranghi per permettere ai nerazzurri di continuare la scalata in classifica che ha riportato l ...