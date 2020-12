Benevento 5, che Botta: “Nel Sannio mi trovo benissimo, società molto seria” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiÈ una sfida con molte insidie quella che attende domani il Benevento5, impegnato in trasferta sul campo del Real Terracina (ore 16). Dopo il beffardo pareggio di sabato scorso al PalaTedeschi contro il Senise, con i sanniti raggiunti ad un minuto dalla fine, tra i ragazzi di mister Oliva c’è voglia di tornare subito al successo, pur nella consapevolezza che non sarà affatto facile portare a casa i tre punti, come sottolinea il calcettista giallorosso Vincenzo Botta, punto fermo del roster sannita in questa positiva prima parte di stagione. “Contro il Real Terracina – sottolinea il giallorosso – ci aspetta una gara ostica e non dobbiamo in nessun modo pensare alla classifica dei nostri avversari. Ho visto qualche immagine delle loro partite e devo dire che i laziali mi hanno fatto una buona impressione. Sono una squadra ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiÈ una sfida con molte insidie quella che attende domani il5, impegnato in trasferta sul campo del Real Terracina (ore 16). Dopo il beffardo pareggio di sabato scorso al PalaTedeschi contro il Senise, con i sanniti raggiunti ad un minuto dalla fine, tra i ragazzi di mister Oliva c’è voglia di tornare subito al successo, pur nella consapevolezza che non sarà affatto facile portare a casa i tre punti, come sottolinea il calcettista giallorosso Vincenzo, punto fermo del roster sannita in questa positiva prima parte di stagione. “Contro il Real Terracina – sottolinea il giallorosso – ci aspetta una gara ostica e non dobbiamo in nessun modo pensare alla classifica dei nostri avversari. Ho visto qualche immagine delle loro partite e devo dire che i laziali mi hanno fatto una buona impressione. Sono una squadra ...

Sul fronte dell’attacco, può scaturire un tridente anti-Lazio del tutto inedito, formato da Lozano sulla sinistra (al posto di Insigne), con Politano sul versante opposto e Petagna al centro ...

