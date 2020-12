Daviddelcolle63 : #Lockdown in Austria, ma gli impianti di sci rimangono aperti - loscornetteros : 'Gli impianti sciistici potranno però restare aperti' #austria - Piergiulio58 : Austria, impianti di sci aperti nonostante il lockdown - Ultima Ora - ANSA - mik4_5 : RT @MediasetTgcom24: Austria, impianti di sci aperti nonostante il lockdown #austria - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Austria, impianti di sci aperti nonostante il lockdown #austria -

Ultime Notizie dalla rete : Austria impianti

E’ in programma il 16 e 17 gennaio uno screening e sarà negativo il 18 gennaio potrà uscire. Ciò nonostante in Austria gli impianti sciistici resteranno aperti durante il blocco, ma con l’obbligo di ...Tra Paesi che ritornano in lockdown totale (l’Austria) e altri che raccomandano le mascherine per la prima volta dall’inizio della pandemia (la Svezia), nel Vecchio Continente sembra prevalere la line ...