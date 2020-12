Arrestata a Latina una 35enne tunisina che sul web istigava alla Jihad. Suoi alcuni tutorial per realizzare ordigni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Chiusa in casa, in un appartamento nel centro direzionale di Latina, passava ore intere sul web, a diffondere messaggi di odio sulle piattaforme social e persino tutorial su come realizzare ordigni e veleni utili a compiere attentati terroristici. Lo ha fatto per settimane. Disoccupata e impegnata in un’opera di propaganda ininterrotta a favore del terrorismo islamico. Questo l’identikit che si riesce a tracciare alla luce delle indagini della Digos e dell’Antiterrorismo su una 35enne tunisina, fermata giovedì sera nel capoluogo pontino su ordine della Procura di Roma e accusata di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti di terrorismo. A far aprire un’inchiesta sulla 35enne, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Chiusa in casa, in un appartamento nel centro direzionale di, passava ore intere sul web, a diffondere messaggi di odio sulle piattaforme social e persinosu comee veleni utili a compiere attentati terroristici. Lo ha fatto per settimane. Disoccupata e impegnata in un’opera di propaganda ininterrotta a favore del terrorismo islamico. Questo l’identikit che si riesce a tracciareluce delle indagini della Digos e dell’Antiterrorismo su una, fermata giovedì sera nel capoluogo pontino su ordine della Procura di Roma e accusata di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti di terrorismo. A far aprire un’inchiesta sulla, ...

fattoquotidiano : Latina, arrestata presunta jihadista di Isis: su Telegram incitava a compiere attentati. “Voglio seminare il terror… - fcolarieti : Arrestata a Latina una 35enne tunisina che sul web istigava alla Jihad. Suoi alcuni tutorial per realizzare ordigni - clikservernet : Arrestata a Latina una 35enne tunisina che sul web istigava alla Jihad. Suoi alcuni tutorial per realizzare ordigni - Noovyis : (Arrestata a Latina una 35enne tunisina che sul web istigava alla Jihad. Suoi alcuni tutorial per realizzare ordign… - ananassobasso : RT @piergiuseppe36: Insegnava come far saltare in aria gli italiani e istigava alla lotta armata e al martirio: tunisina arrestata a Latina… -