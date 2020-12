Anche Microsoft colpita nel «più grande attacco hacker della storia degli Stati Uniti»

MicrosoftRTweet : RT @aldoceccarelli: Secondo #Microsoft la campagna, che i funzionari statunitensi ???? ritengono sia opera dei ????servizi segreti russi, è ini… - aldoceccarelli : Secondo #Microsoft la campagna, che i funzionari statunitensi ???? ritengono sia opera dei ????servizi segreti russi, è… - silviy_silvia : RT @FunkyDancer_: Per chi insiste con il complottismo, il brevetto WO/2020/060606 di Microsoft per la criptovaluta digitale impiantata nel… - CyberSecHub0 : RT @lorenzooliva16: Anche @Microsoft vittima dell'attacco hacker negli Stati Uniti, di sospetta origine russa, secondo persone a conoscenza… - MicrosoftRTweet : RT @Ghido85: #Sony rimuove #Cyberpunk2077 dallo Store digitale e rimborsa (o almeno così pare) chi l'ha acquistato. Ora #Xbox ha una nuova… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Microsoft

Corriere della Sera

Ecco dunque che l’arrivo sulle piattaforme marchiate Microsoft nel 2021 rappresenterà un nuovo banco di prova per Among Us. E non è da escludere che, nel giro di poco tempo, si possa vedere lo stesso ...La Microsoft ha subito il più grande attacco hacker che si sia registrato nella storia americana, ma il colosso conferma dati al sicuro.