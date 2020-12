Albero di Natale al Malies, i commercianti indignati: “Niente luci, ma aiuti concreti” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Troppo simile a Spelacchio. Non è affatto piaciuto l’addobbo natalizio che l’amministrazione comunale ha collocato all’ingresso della galleria Malies in queste ore. L’abete luccicante, ha indignato i commercianti di via Gaetano Rummo, ex via principale del commercio beneventano. Con un polemico striscione, recante la scritta: “Cari amministratori comunali di Benevento, ai commercianti di via Gaetano Rummo non servono alberi e luci di Natale, ma aiuti concreti”, gli operatori del commercio della zona, hanno manifestato cosi la loro indignazione e delusione. La Galleria Malies, per il ben noto contenzioso legale, non si sa se e quando riaprirà e questo cancellato sbarrato al commercio, che si aggiunge alla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Troppo simile a Spelacchio. Non è affatto piaciuto l’addobbo natalizio che l’amministrazione comunale ha collocato all’ingresso della galleriain queste ore. L’abete luccicante, ha indignato idi via Gaetano Rummo, ex via principale del commercio beneventano. Con un polemico striscione, recante la scritta: “Cari amministratori comunali di Benevento, aidi via Gaetano Rummo non servono alberi edi, ma”, gli operatori del commercio della zona, hanno manifestato cosi la loro indignazione e delusione. La Galleria, per il ben noto contenzioso legale, non si sa se e quando riaprirà e questo cancellato sbarrato al commercio, che si aggiunge alla ...

