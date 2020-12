Terremoto, a Milano forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.9 (Di giovedì 17 dicembre 2020) ?Terremoto a Milano: forte scossa pochi istanti prima delle 17. Il sisma è stato avvertito distintamente anche ai piani bassi delle abitazioni. Tante le telefonate ai centralini dei... Leggi su ilmattino (Di giovedì 17 dicembre 2020) ?pochi istanti prima delle 17. Il sisma è stato avvertito distintamente anche ai piani bassi delle abitazioni. Tante le telefonate ai centralini dei...

rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di magnitudo tra il 3.8 e il 4.3 è stata registrata in provincia di #Milano alle 16.59.… - ilpost : Una scossa di terremoto è stata percepita a Milano, di magnitudo tra 3.8 e 4.3 - MediasetTgcom24 : Scossa di terremoto avvertita a Milano - MediasetTgcom24 : Terremoto a Milano, nessun danno: poche chiamate ai vigili del fuoco #terremoto - 501_tot : RT @AlanPanassiti: Per la prima volta nella storia #terremoto a #Milano (nel senso che è nato in zona...). In genere si sentivano quelli fo… -