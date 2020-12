Tamponi Serie A, Synlab: «Abbiamo fornito tutte le garanzie per il protocollo» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si torna a parlare di un possibile centro comune a tutte le squadre di Serie A per analizzare i Tamponi: la nota di Synlab Synlab ha rilasciato una nota in merito alla possibilità, al momento negata, di rivolgersi ad un solo laboratorio per processare i Tamponi della Serie A. Le parole all’ANSA. «Synlab tiene a chiarire la propria posizione, a tutela dell’immagine dell’azienda. Fermo restando la libertà di decisione della Lega calcio di Serie A e dei club, in merito alla proposta di collaborazione trasmessa da Synlab, si tiene a precisare con decisione che Synlab ha fornito tutte le garanzie per poter essere totalmente aderente al ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si torna a parlare di un possibile centro comune ale squadre diA per analizzare i: la nota diha rilasciato una nota in merito alla possibilità, al momento negata, di rivolgersi ad un solo laboratorio per processare idellaA. Le parole all’ANSA. «tiene a chiarire la propria posizione, a tutela dell’immagine dell’azienda. Fermo restando la libertà di decisione della Lega calcio diA e dei club, in merito alla proposta di collaborazione trasmessa da, si tiene a precisare con decisione chehaleper poter essere totalmente aderente al ...

