Sanremo 2021, i cantanti in gara: ecco quando saranno svelati. Le anticipazioni (Di giovedì 17 dicembre 2020) Chi saranno i cantanti in gara a Sanremo 2021? Al momento solo due cose sono certe: i partecipanti sono 26 e tra questi non ci sarà Morgan, escluso eccellente. Il cantante, giudice di Sanremo Giovani, ha annunciato l’esclusione sul suo profilo social. “Un’esclusione che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o ‘la balla di Mozart’”, ha scritto. La lista dei 26 cantanti in gara verrà svelata proprio questa sera, giovedì 17 dicembre, nel corso della finale di Sanremo Giovani. Intanto si rincorre già il ‘toto nome’, con tanto di lista pubblicata da diverse pagine social. I nomi più gettonati sono quelli di Max Gazzè, Noemi, Ermal Meta, Annalisa, Francesco Renga, Malika Ayane, Ghemon, Madame, Mr. Rain, Rocco ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 dicembre 2020) Chiin? Al momento solo due cose sono certe: i partecipanti sono 26 e tra questi non ci sarà Morgan, escluso eccellente. Il cantante, giudice diGiovani, ha annunciato l’esclusione sul suo profilo social. “Un’esclusione che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o ‘la balla di Mozart’”, ha scritto. La lista dei 26inverrà svelata proprio questa sera, giovedì 17 dicembre, nel corso della finale diGiovani. Intanto si rincorre già il ‘toto nome’, con tanto di lista pubblicata da diverse pagine social. I nomi più gettonati sono quelli di Max Gazzè, Noemi, Ermal Meta, Annalisa, Francesco Renga, Malika Ayane, Ghemon, Madame, Mr. Rain, Rocco ...

