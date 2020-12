Pescatori rapiti, Conte e Di Maio in volo per Bengasi. Comune di Mazara del Vallo: 'I 18 marittimi sono liberi' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Secondo il presidente del consiglio comunale di Mazara del Vallo "sono liberi a bordo di un motopesca". E' la notizia che si aspettava dopo che si era saputo nella mattinata che il premier Conte il ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Secondo il presidente del consiglio comunale didela bordo di un motopesca". E' la notizia che si aspettava dopo che si era saputo nella mattinata che il premieril ...

