MotoGP, piloti in vacanza: neve per Mir e Rossi; Martin al mare (Di giovedì 17 dicembre 2020) I motori della MotoGP hanno smesso di suonare da tre settimane. A Portimao, il 22 novembre, si è conclusa una stagione tanto bizzarra quanto estenuante fisicamente e psicologicamente. Ora è il momento ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 17 dicembre 2020) I motori dellahanno smesso di suonare da tre settimane. A Portimao, il 22 novembre, si è conclusa una stagione tanto bizzarra quanto estenuante fisicamente e psicologicamente. Ora è il momento ...

Gazzetta_it : #MotoGP, piloti in #vacanza: #Mir e #Rossi sulla #neve, #Martin al #mare - gponedotcom : Cecchinello: 'Nakagami non è un kamikaze come i vecchi piloti giapponesi': 'Lavora tanto nel box, anche sui piccoli… - anK_hOr : Fabio sempre più il fratello adottivo della griglia della Formula 1, ha scambiato più caschi con loro che con i pil… - Moto_it : Insieme hanno messo in fila undici titoli mondiali e ora si godono la vita dopo aver appeso il casco al chiodo. O s… - corsedimoto : MOTOMONDIALE - Giornata speciale per i piccoli dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna. Una visita da SIC58 Squadra Co… -