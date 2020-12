Le imperdibili immagini in cui una medusa è intrappolata in un anello di bolle

Leggi su virali.video

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Oscar Diez Rodellino è un ragazzo spagnolo di 18 anni. Il giovane si trovava su un’isola di Ibiza e ha deciso di avventurarsi nelle profondità dell’oceano per fare delle immersioni. Lì ha incontrato unache rilasciava undisenza però mai immagine cosa sarebbe potuto succedere di lì a pochi secondi. L’animale acquatico è entrato in una sorta di airbag e ha iniziato a girare ad un’altissima velocità senza riuscire a liberarsene. E la cosa più incredibile è che il ragazzo è riuscito a riprendere tutto con la telecamera. Nellesi vede il sub di fronte all’della bolla, completamente sorpreso da quello che stava accadendo davanti ai suoi occhi. Lasi è contorta più volte e il ragazzo ha poi dichiarato di aver avuto la fortuna di assistere a ...